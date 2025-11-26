Ракетний удар, проблеми з теплом і водою в Харкові – підсумки 26 листопада

Армія РФ ракетами атакувала об’єкт енергетики у передмісті Харкова. Ситуація із водопостачанням у Харкові стабілізується, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Харківщина очолила антирейтинг боргів за комунальні послуги. Солодощі до Дня святого Миколая за рік подорожчали на 5-10%. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 26 листопада.

Вибухи лунали в Харкові вночі. Російська армія гатила ракетами по передмістю, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, росіяни застосували чотири ракети, їхній тип ще встановлюють. Також протягом доби по області прилетіло вісім КАБів та близько десятка різних БпЛА. Під ракетним ударом був енергетичний об’єкт. Начальник ХОВА відзначив, що внаслідок нічної атаки в Харкові та кількох населених пунктах області виникли труднощі з теплопостачанням. Також протягом дня були аварійні відключення електрики. Про них інформували в Харківобленерго. Необхідність відключень пояснювали складною ситуацією в енергосистемі внаслідок ракетно-дронових атак. Жителів регіону просять скоротити споживання – принаймні в пікові години.

<br />

Він відзначив, що наразі всі комунальні служби вживають заходів, щоб зберегти подачу води навіть у найкритичніших умовах. А далі в регіоні докладуть зусиль, аби відновити те, що розбила російська армія. Відзначимо, що значні проблеми з водою в Харкові виникли напередодні – після масованого удару ворожих дронів по підстанції в Чугуївському районі. Саме вона була головною для забезпечення водопостачання Харкова. У результаті в деяких районах міста вода зникла не менш як на добу, в інших з’являлася періодично та з суттєво зниженим напором. У мерії закликали містян зробити запаси води.

За даними ресурсу «Опендатобот», станом на початок листопада в області налічується майже 48 тисяч боржників, щодо яких є виконавчі провадження. На другому місці – Дніпропетровщина з понад 45 тисячами проваджень. Інші регіони відстають щонайменше втричі. Понад чверть боржників — пенсіонери, відзначають аналітики. У 40% випадків українці заборгували за теплопостачання. На другому місці – водопостачання. На третьому – борги за газ.

Ціни на солодощі до Дня святого Миколая в харківських супермаркетах проаналізувала мерія. За даними моніторингу, порівняно з минулим роком ціни на подарункові набори зросли на 5-10%. У середньому за шоколадні набори доведеться заплатити від 85 до 650 гривень. Набори печива та пряників для декорування коштують від 160 до 350 гривень, адвент-календарі з цукерками – від 250 до 700 гривень. Найбюджетніший варіант – окремі шоколадні фігурки. Їхня ціна стартує від 30 гривень за штуку.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Перший в Україні підземний дитячий садок під Харковом: яким він буде (відео)

Справу про крадіжку 27 млн ​​грн на фортифікаціях на Харківщині розслідує НАБУ — ХАЦ

Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявив про зрив засідання суду