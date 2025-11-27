Live

Как будут выключать свет 28 ноября в Харьковской области: график

Общество 23:24   27.11.2025
Оксана Якушко
Как будут выключать свет 28 ноября в Харьковской области: график

В пятницу, 28 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Применять одновременно от 0,5 до 2,5 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00-13:30
1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–22:00
2.1 08:00–13:30; 20:30-22:00
2.2 10:00–13:30; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 03:00-06:30; 10:00–17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 06:30-10:00; 17:00-20:30
5.2 06:30-10:00; 13:30–20:00
6.1 08:00–10:00; 17:00-20:30
6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Список адресов за очередями — здесь.

