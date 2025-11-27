Как будут выключать свет 28 ноября в Харьковской области: график
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В пятницу, 28 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».
Применять одновременно от 0,5 до 2,5 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 10:00-13:30
1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–22:00
2.1 08:00–13:30; 20:30-22:00
2.2 10:00–13:30; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 03:00-06:30; 10:00–17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 06:30-10:00; 17:00-20:30
5.2 06:30-10:00; 13:30–20:00
6.1 08:00–10:00; 17:00-20:30
6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30
Список адресов за очередями — здесь.
Читайте также: Новый поезд с Харьковщины на Закарпатье начнет ходить 14 декабря
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, график отключения, отключение электричества;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут выключать свет 28 ноября в Харьковской области: график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2025 в 23:24;