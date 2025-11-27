Live

Як вимикатимуть світло 28 листопада у Харківській області: графік

Суспільство 23:24   27.11.2025
Оксана Якушко
Як вимикатимуть світло 28 листопада у Харківській області: графік

У п’ятницю, 28 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».

Застосовуватимуть одночасно від 0,5 до 2,5 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 10:00-13:30

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00

2.1 08:00-13:30; 20:30-22:00

2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:00

6.1 08:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Список адрес за чергами – тут.

Автор: Оксана Якушко
