Новости Харькова — главное 14 декабря: как прошла ночь

Общество 08:14   14.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 14 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:14

Враг атаковал 11 раз: Генштаб о боях на Харьковщине

В течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области 11 раз, информирует Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ девять раз около Прилипки, Волчанска и Синельниково. На Купянском – зафиксировали два боя в районе Песчаного и Моначиновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5180 дронов-камикадзе и совершено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:24

Тревога в Харькове и области этой ночью беспрерывно длилась почти три часа

Вначале тревога этой ночью прозвучала в 00:01 – возникла угроза ударных БпЛА. Уже 00:45 дали отбой. А в 02:41 ее возобновили – как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в Донецкой области появились беспилотники, которые двигались на юг.

В 03:04 угроза возникла сразу для трех областей на востоке Украины. Беспилотники атаковали Харьковщину, Сумщину и Полтавщину.

После чего добавилась активность вражеской авиации.

Под утро на Харьковскую область россияне выпустили КАБы.

Отбой тревоги дали в 06:07.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
