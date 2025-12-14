Новости Харькова — главное 14 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:14
Враг атаковал 11 раз: Генштаб о боях на Харьковщине
В течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области 11 раз, информирует Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ девять раз около Прилипки, Волчанска и Синельниково. На Купянском – зафиксировали два боя в районе Песчаного и Моначиновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5180 дронов-камикадзе и совершено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
07:24
Тревога в Харькове и области этой ночью беспрерывно длилась почти три часа
Вначале тревога этой ночью прозвучала в 00:01 – возникла угроза ударных БпЛА. Уже 00:45 дали отбой. А в 02:41 ее возобновили – как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в Донецкой области появились беспилотники, которые двигались на юг.
В 03:04 угроза возникла сразу для трех областей на востоке Украины. Беспилотники атаковали Харьковщину, Сумщину и Полтавщину.
После чего добавилась активность вражеской авиации.
Под утро на Харьковскую область россияне выпустили КАБы.
Отбой тревоги дали в 06:07.
