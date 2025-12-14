Новини Харкова — головне 14 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:14

Ворог атакував 11 разів: Генштаб про бої на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 11 разів, інформує Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ дев’ять разів біля Приліпки, Волчанська та Синельникового. На Куп’янському – зафіксували два бої в районі Піщаного та Моначинівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 37 авіаційних ударів, застосував 31 ракету й скинув 90 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5180 дронів-камікадзе та здійснено 3176 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 32 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

07:24

Тривога в Харкові та області цієї ночі безперервно тривала майже три години

Спочатку тривога цієї ночі пролунала о 00:01 – виникла загроза ударних БпЛА. Вже 00:45 дали відбій. А о 02:41 її відновили – як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, на Донеччині з’явилися безпілотники, що рухалися на південь.

О 03:04 загроза виникла одразу для трьох областей на сході України. Безпілотники атакували Харківщину, Сумщину та Полтавщину.

Після цього додалася активність ворожої авіації.

Над ранок на Харківську область росіяни випустили КАБи.

Відбій тривоги дали о 06:07.