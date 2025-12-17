Новости Харькова — главное 17 декабря: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:21
Как прошла ночь в Харькове и области: причина тревог
Целая ночь в Харькове прошла без тревог. Однако после полуночи угрозы ударов фиксировали для области. Так в 00:27 на регион летели БпЛА, писали в Воздушных силах ВСУ.
Периодически в течение ночи беспилотники атаковали соседние регионы, а также Харьковщину. Тревога в областном центре прозвучала уже утром – в 06:35. На город также летел беспилотник. О взрывах и «прилетах» не сообщали.
Отбой тревоги объявили в 07:14. По состоянию на 07:21 в Харькове и области «тихо».
Читайте также: Сегодня 17 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 17 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 07:22;