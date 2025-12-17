Новости Харькова — главное 17 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:21

Как прошла ночь в Харькове и области: причина тревог

Целая ночь в Харькове прошла без тревог. Однако после полуночи угрозы ударов фиксировали для области. Так в 00:27 на регион летели БпЛА, писали в Воздушных силах ВСУ.

Периодически в течение ночи беспилотники атаковали соседние регионы, а также Харьковщину. Тревога в областном центре прозвучала уже утром – в 06:35. На город также летел беспилотник. О взрывах и «прилетах» не сообщали.

Отбой тревоги объявили в 07:14. По состоянию на 07:21 в Харькове и области «тихо».