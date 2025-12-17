Новини Харкова — головне 17 грудня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:21
Як минула ніч у Харкові та області: причина тривог
Ціла ніч у Харкові пройшла без тривог. Проте після опівночі загрози ударів фіксували для області. Так, о 00:27 на регіон летіли БпЛА, писали у Повітряних силах ЗСУ.
Періодично протягом ночі безпілотники атакували сусідні регіони та Харківщину. Тривога в обласному центрі пролунала вже вранці – о 06:35. На місто також летів безпілотник. Про вибухи та “прильоти” не повідомляли.
Відбій тривоги оголосили о 07:14. Станом на 07:21 у Харкові та області “тихо”.
Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 07:22