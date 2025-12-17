Новини Харкова — головне 17 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:21

Як минула ніч у Харкові та області: причина тривог

Ціла ніч у Харкові пройшла без тривог. Проте після опівночі загрози ударів фіксували для області. Так, о 00:27 на регіон летіли БпЛА, писали у Повітряних силах ЗСУ.

Періодично протягом ночі безпілотники атакували сусідні регіони та Харківщину. Тривога в обласному центрі пролунала вже вранці – о 06:35. На місто також летів безпілотник. Про вибухи та “прильоти” не повідомляли.

Відбій тривоги оголосили о 07:14. Станом на 07:21 у Харкові та області “тихо”.