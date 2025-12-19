Серия ужасных ДТП в Харькове: погибшие и дети в реанимации – итоги 19 декабря

МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 декабря.

<br />

Судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла накануне около 16 часов на улице Дудинской на Холодной горе. Девушки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем машины «Хюндай Акцент», сбившей подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Свидетелем аварии стал работник АЗС Юрий Савостян. В комментарии «Суспільному» он рассказал: в момент удара стоял спиной у дороги, но не слышал звука тормозов. Девушки уже почти перешли дорогу. По версии следствия, приближаясь к переходу, водитель не сбавила скорость. И тем более не остановилась, как должна была это сделать, чтобы пропустить пешеходов. Было ли превышение скорости, в дальнейшем установит экспертиза, отметила спикер прокуратуры Валерия Чирина. Уже известно, что женщина за рулем не находилась в состоянии алкогольного опьянения. ДБР возбудило уголовное производство. В настоящее время водители готовятся вручить подозрение. Мать одной из пострадавших – 14-летней Каролины – Александра Прокопчук рассказала «Суспільному», что у ее дочери сломан череп и ушиб легких. В день аварии она пошла встретиться с подругой Олей, которая как раз приехала в Харьков. Девушки очень ждали этой встречи.

Целый ряд смертельных ДТП произошел за сутки в Харькове и области. В трех авариях погибли четыре человека. Все они – пешеходы. Сегодня утром смертельное ДТП произошло в Песочине. На Киевской трассе, проходящей через поселок, утром сбили мужчину. В ГУ Нацполиции сообщили: он переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Автомобиль «Рено Логан» двигался со стороны Харькова в направлении Коротича. От полученных травм мужчина погиб на месте. Впоследствии в сетях опубликовали видео аварии, зафиксированной камерой наблюдения. На нем видно, что мужчина переходил дорогу по «зебре» в освещенном фонарями месте, шел медленно и старался привлечь к себе внимание, размахивая руками. Полиция разыскивает свидетелей аварии. Их призывают обращаться на линию 102. Накануне вечером «Тойота корола» насмерть сбила мужчину 61 года на Мерефянском шоссе в Харькове. Следом еще одна смертельная авария произошла на улице Полтавский шлях. В ней погибли мужчина и женщина. В этих случаях пешеходы переходили дорогу в не предусмотренных для этого местах.

Погода в выходные не будет способствовать безопасности на дорогах. Харьковский региональный центр гидрометеорологии предупредил: 20 и 21 декабря местами сохранится гололедица. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Небо будет облачным, а температура воздуха будет колебаться от 3 мороза ночью до 5 тепла днем. Так что водителей и пешеходов призвали быть максимально осторожными.

