Серія жахливих ДТП у Харкові: загиблі й діти в реанімації – підсумки 19 грудня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 19 грудня.
Суддя збила дівчат 13 і 14 років у Харкові: вони в реанімації
Суддя збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові. Аварія сталася напередодні близько шістнадцятої вечора на вулиці Дудинської на Холодній горі. Дівчата 13 і 14 років у реанімації. У Харківській обласній прокуратурі повідомили: за кермом автівки «Хюндай Акцент», яка збила підлітків, перебувала суддя одного з районних судів Харківської області. Діти переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Свідком аварії став працівник АЗС Юрій Савостян. У коментарі «Суспільному» він розповів: у момент удару стояв спиною дороги, але не чув звуку гальм. Дівчата вже майже перейшли дорогу. За версією слідства, наближуючись до переходу, водійка не зменшила швидкість. І тим більше не зупинилася, як мала це зробити, щоб пропустити пішоходів. Чи було перевищення швидкості, надалі встановить експертиза, відзначила речниця прокуратури Валерія Чиріна. Уже відомо, що жінка за кермом не була в стані алкогольного сп’яніння. ДБР порушило кримінальне провадження. Наразі водійці готуються вручити підозру. Матір однієї з постраждалих – 14-річної Кароліни – Олександра Прокопчук розповіла «Суспільному», що в її доньки зламаний череп і забій легень. У день аварії вона пішла зустрітися з подругою Олею, яка якраз приїхала до Харкова. Дівчата дуже чекали на цю зустріч.
Чотирьох пішоходів за добу на смерть збили в Харкові та області
Ціла низка смертельних ДТП сталася за добу в Харкові та області. У трьох аваріях загинули чотири людини. Усі вони – пішоходи. Сьогодні зранку смертельна ДТП сталася в Пісочині. На Київській трасі, що проходить крізь селище, вранці збили чоловіка. У ГУ Нацполіції повідомили: він переходив дорогу по нерегульованому переходу. Автівка «Рено Логан» рухалася з боку Харкова в напрямку Коротича. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Згодом у мережах опублікували відео аварії, що зафіксувала камера спостереження. На ньому видно, що чоловік переходив дорогу по «зебрі» в освітленому ліхтарями місці, йшов повільно та ніби намагався привернути до себе увагу, розмахуючи руками. Наразі поліція розшукує свідків аварії. Їх закликають звертатися на лінію «сто два». Напередодні ввечері «Тойота корола» на смерть збила чоловіка 61 року на Мереф’янському шосе в Харкові. Слідом ще одна смертельна аварія сталася на вулиці Полтавський шлях. У ній загинули чоловік і жінка. У цих випадках пішоходи переходили дорогу в не передбачених для цього місцях.
Погода на вихідних не сприятиме безпеці на дорогах
Погода на вихідних не сприятиме безпеці на дорогах. Харківський регіональний центр із гідрометеорології попередив: двадцятого та двадцять першого грудня місцями зберігатиметься ожеледиця. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Небо буде хмарним, а температура повітря коливатиметься від трьох морозу вночі до п’яти тепла вдень. Тож водіїв і пішоходів закликаємо бути максимально обережними.
Новини за темою:
