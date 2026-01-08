Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

22:06

Главные события суток в видеодайджесте

<br />

17:48

Где сегодня больше всего боев на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз атаковали позиции сил обороны, чтобы продвинуться возле сел Бурговатка, Вильча, Фиголовка.сообщает Генштаб ВСУ. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении россияне один раз штурмовали позиции украинских войск в Купянске.

На Лиманском направлении россияне трижды атаковали позиции ВСУ возле сел Дробышево и Ставки. Два боя идут.

15:26

Пожар в 14-этажке в Харькове: погиб мужчина, двух человек спасли

Сообщение о возгорании в доме по улице Тарасенко в Слободском районе спасатели получили 8 января в 12:56, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Огонь охватил домашние вещи на площади 10 кв. м в техническом помещении на первом этаже. В очаге пожара спасатели обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливается. Из задымленной зоны пожарные спасли двух жителей», — отметили в ГСЧС.

В 13:18 огонь локализовали, в 14:02 — полностью потушили. На месте работали 12 спасателей и три единицы техники ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.

14:35

«Вы военный?»: стрельба на территории ЖК в Харькове, полиция открыла дело

Видео инцидента, произошедшего 6 января, опубликовал харьковский блоггер Женя Зуб.

«Из подъезда выходит компания – девушки и парни. Следом выходит вторая компания — ребята. Один тип начинает спрашивать, военные они или нет. Он блокирует дверь подъезда и начинает угрожать, говоря, что выстрелит из пистолета в колено. Парень пытается выйти – это уже третья компания. Дверь открывается, начинается драка», — написал блогер.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, о драке со стрельбой во дворе ЖК заявила женщина. На место происшествия выехали полицейские.

«В ходе проверки информации установлено, что во время конфликта один из мужчин произвел два выстрела из стартового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал», – выяснили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

13:13

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области применяют аварийные отключения

В АО «Харьковоблэнерго» уточнили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – обратились энергетики.

12:07

Работа в Харькове и области: зарплаты до 55 тысяч гривен

По состоянию на 8 января в Харьковской области актуальны 2090 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

08:53

Сутки прошли относительно спокойно – Синегубов о ситуации в регионе

Пострадавших и погибших в результате обстрелов нет, отметил начальник ХОВА. Предварительно, враг бил по региону из артиллерии.

Также Синегубов сообщил, что из-за ударов россиян есть повреждения в Купянском районе. В частности, в селе Грушовка повреждено авто, а в селе Нечволодовка оккупанты ударили по частному дому.

08:15

Почти три десятка боев было на Харьковщине – где наступали россияне

О том, как прошли сутки на фронте на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке 8 января.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты наступали 15 раз возле Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Тихого, Вильчи, Терновой и Кутьковки. Тем временем на Купянском – украинские защитники сдержали 14 штурмов врага. ВС РФ атаковали позиции СОУ около Степной Новоселовки, Песчаного, Боровской Андреевки, Новой Кругляковки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 275 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 100 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3282 обстрелов, в том числе 66 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4529 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.

07:17

Ночью на Харьковщину летели КАБы, россияне запускали баллистику

Тревога в Харькове и области прозвучала вечером 7 января 22:48. По информации Воздушных сил ВСУ, возникла угроза ударов баллистикой. Цели начали запускать с юго-восточного направления.

В 23:10 стало известно, что на юго-восточном направлении зафиксировали еще и активность вражеской авиации – под угрозой оказались прифронтовые регионы.

О взрывах и «прилетах» информации не было, а в 00:03 объявили отбой тревоги в Харькове. Уже утром, в 04:06, украинские защитники сообщили о новой угрозе для Харьковщины – с востока полетели КАБы.

По состоянию на 07:17 в регионе «тихо».