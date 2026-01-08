Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:06

Головні події доби у відеодайджесті

<br />

17:49

Де сьогодні найбільше боїв на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно–Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони, щоб просунутися біля сіл Бургуватка, Вільча, Фиголівка, повідомляє Генштаб ЗСУ. Три бої ще тривають.

На Куп’янському напрямку росіяни один раз штурмували позиції українських військ у Куп’янську.

На Лиманському напрямку росіяни тричі атакували позиції ЗСУ біля сіл Дробишеве та Ставки. Два бої точаться.

15:26

Пожежа у 14-поверхівці в Харкові: загинув чоловік, двох людей врятували

Повідомлення про загоряння у будинку на вулиці Тарасенка в Слобідському районі рятувальники отримали 8 січня о 12:56, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Вогонь охопив домашні речі на площі 10 м кв у технічному приміщенні на першому поверсі. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, особа якого встановлюється. Із задимленої зони вогнеборці врятували двох мешканців», – зазначили у ДСНС.

О 13:18 вогонь локалізували, о 14:02 – повністю загасили. На місці працювали 12 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

14:35

«Ви військовий?»: стрілянина на території ЖК в Харкові, поліція відкрила справу

Відео інциденту, який стався 6 січня, опублікував харківський блогер Женя Зуб.

«З під’їзду виходить компанія – дівчата та хлопці. Слідом виходить друга компанія — хлопці. Один тип починає питати, військові вони чи ні. Він блокує двері під’їзду і починає загрожувати, говорячи, що вистрілить із пістолета в коліно. Хлопець намагається вийти – це вже третя компанія. Двері відчиняються, починається бійка», – написав блогер.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, про бійку зі стріляниною у дворі ЖК заявила жінка. На місце події виїхали поліцейські.

«Під час перевірки інформації встановлено, що під час конфлікту один із чоловіків здійснив два постріли зі стартового пістолета. У результаті події ніхто не постраждав», – з’ясували правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Усі обставини інциденту встановлюються.

13:13

Для стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області застосовують аварійні відключення

В АТ «Харківобленерго» уточнили, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання», – звернулись енергетики.

12:07

Робота в Харкові та області: зарплати до 55 тисяч гривень

Станом на 8 січня в Харківській області актуальні 2090 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

08:53

Доба пройшла відносно спокійно – Синєгубов про ситуацію в регіоні

Протягом минулої доби росіяни обстріляли два населені пункти на Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілів немає, зазначив начальник ХОВА. Попередньо, ворог бив по регіону з артилерії.

Також Синєгубов повідомив, що через удари росіян є пошкодження в Куп’янському районі. Зокрема, в селі Грушівка пошкоджено авто, а в селі Нечволодівка окупанти вдарили по приватному будинку.

08:15

Майже три десятки боїв було на Харківщині – де наступали росіяни

Про те, як минула доба на фронті на Харківщині, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні 8 січня.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти наступали 15 разів біля Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Тихого, Вільчі, Тернової та Кутьківки. Тим часом на Куп’янському – українські захисники стримали 14 штурмів ворога. ЗС РФ атакували позиції СОУ біля Степової Новоселівки, Піщаного, Борівської Андріївки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3282 обстрілів, зокрема 66 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4529 дронів-камікадзе“, – додали у ГШ.

07:17

Вночі на Харківщину летіли КАБи, росіяни запускали балістику

Тривога в Харкові та області пролунала увечері 7 січня о 22:48. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, виникла загроза ударів балістикою. Цілі почали запускати з південно-східного напрямку.

О 23:10 стало відомо, що на південно-східному напрямку зафіксували активність ворожої авіації – під загрозою опинилися прифронтові регіони.

Про вибухи та “прильоти” інформації не було, а о 00:03 оголосили відбій тривоги в Харкові. Вже вранці, о 04:06, українські захисники повідомили про нову загрозу для Харківщини – зі сходу полетіли КАБи.

Станом на 07:17 у регіоні “тихо”.