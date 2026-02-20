Новости Харькова — главное 20 февраля: утром враг атаковал город
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:22
Сегодня утром россияне ударили ракетой по Слободскому району
Сегодня, 20 февраля, россияне обстреляли Харьков. Взрыв прозвучал утром в Слободском районе Харькова. По информации Ситуационного центра, в результате удара выбиты окна в нескольких многоэтажках, написал городской голова Игорь Терехов.
«Данных о пострадавших пока не поступало. Все коммунальные службы включились в работу по ликвидации последствий удара», – сообщил мэр.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: оккупанты ударили по Харькову ракетой. На месте удара загорелись два авто.
«Информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются», – добавил Синегубов.
Читайте также: Сегодня 20 февраля 2026: какой день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, Харьковская область, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 20 февраля: утром враг атаковал город», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2026 в 07:23;