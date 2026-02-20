Live

Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто

Події 07:23   20.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:22

Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району

Сьогодні, 20 лютого, росіяни обстріляли Харків. Вибух пролунав уранці у Слобідському районі Харкова. За інформацією Ситуаційного центру, внаслідок удару вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, написав міський голова Ігор Терехов.

Даних про постраждалих наразі не надходило. Усі комунальні служби включилися у роботу по ліквідації наслідків удару“, – повідомив мер.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: окупанти вдарили по Харкову ракетою. На місці удару спалахнули два авто.

“Інформація про постраждалих не надходила. Деталі з’ясовуються”, – додав Синєгубов.

Читайте також: Сьогодні 20 лютого 2026 року: який день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW
Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW
20.02.2026, 07:36
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
20.02.2026, 06:00
Що відбувається з напругою; ковзанка відкриється у Харкові – підсумки 19 лютого
Що відбувається з напругою; ковзанка відкриється у Харкові – підсумки 19 лютого
19.02.2026, 23:00
Новини Харкова — головне 19 лютого: ситуація зі світлом покращилась? фронт
Новини Харкова — головне 19 лютого: ситуація зі світлом покращилась? фронт
19.02.2026, 22:05
Чоловік просив 85 тис. грн за відстрочку від мобілізації на Харківщині
Чоловік просив 85 тис. грн за відстрочку від мобілізації на Харківщині
19.02.2026, 21:52
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
20.02.2026, 07:17

Новини за темою:

19.02.2026
Що відбувається з напругою; ковзанка відкриється у Харкові – підсумки 19 лютого
18.02.2026
Новини Харкова — головне 18 лютого: вибухи в передмісті, готувала теракт
17.02.2026
Найскладніша зима для доріг Харкова, успіх бадмінтоністок – підсумки 17 лютого
16.02.2026
Перегони з ухилянтом у Харкові та порятунок 19 коней – підсумки 16 лютого
16.02.2026
Новини Харкова — головне за 16 лютого: фронт, демонтаж антидронових сіток


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 07:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".