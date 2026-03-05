Live

Разминирование Харьковщины: за неделю обезвредили 360 мин и снарядов

Общество 20:29   05.03.2026
Оксана Якушко
Разминирование Харьковщины: за неделю обезвредили 360 мин и снарядов

С 26 февраля по 4 марта пиротехники Харьковщины разминировали более 38 гектаров территории, обезвредили 360 взрывоопасных предметов, сообщает ХОВА.

В течение недели сведенные пиротехнические подразделения обследовали около 1 га сельхозугодий, более 800 метров участков автодорог, почти 3 га лесных насаждений, более 7 км участков газопроводов, километр линий электропередач, а также разминировали 8 объектов и 3 домовладения. Повторно подключили к электросети 124 164 абонента.

В течение 4 марта пиротехники разминировали более 4 га территории, более 400 метров линий электропередач, 100 метров автомобильных дорог, почти 1,4 га лесных угодий, а также обследовали 3 объекта. Обнаружили и обезвредили 69 взрывоопасных предметов.

Читайте также: Бот в Харькове подскажет, когда прибудет поезд в метро, и спланирует дорогу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным, наши дома
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным, наши дома
05.03.2026, 18:53
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
05.03.2026, 07:15
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
05.03.2026, 10:19
Восстановят гектары уничтоженного РФ леса на Харьковщине — Леса Украины
Восстановят гектары уничтоженного РФ леса на Харьковщине — Леса Украины
05.03.2026, 16:00
Разминирование Харьковщины: за неделю обезвредили 360 мин и снарядов
Разминирование Харьковщины: за неделю обезвредили 360 мин и снарядов
05.03.2026, 20:29

Новости по теме:

04.03.2026
Из популярного водоема в Харькове достали остатки ракеты РФ (видео)
25.02.2026
Взрывы будут слышны на Харьковщине с 10 утра 25 февраля — ХОВА
20.02.2026
Сегодня на Харьковщине будут греметь взрывы: причину сообщили в ХОВА
18.12.2025
Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет
07.12.2025
Как аграрием Харьковщины получить 100% компенсации за разминирование земель


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Разминирование Харьковщины: за неделю обезвредили 360 мин и снарядов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 20:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 26 февраля по 4 марта пиротехники Харьковщины разминировали более 38 гектаров территории, обезвредили 360 взрывоопасных предметов, сообщает ХОВА.".