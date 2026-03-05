Разминирование Харьковщины: за неделю обезвредили 360 мин и снарядов

С 26 февраля по 4 марта пиротехники Харьковщины разминировали более 38 гектаров территории, обезвредили 360 взрывоопасных предметов, сообщает ХОВА.

В течение недели сведенные пиротехнические подразделения обследовали около 1 га сельхозугодий, более 800 метров участков автодорог, почти 3 га лесных насаждений, более 7 км участков газопроводов, километр линий электропередач, а также разминировали 8 объектов и 3 домовладения. Повторно подключили к электросети 124 164 абонента.

В течение 4 марта пиротехники разминировали более 4 га территории, более 400 метров линий электропередач, 100 метров автомобильных дорог, почти 1,4 га лесных угодий, а также обследовали 3 объекта. Обнаружили и обезвредили 69 взрывоопасных предметов.