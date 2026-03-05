Розмінування Харківщини: за тиждень знешкодили 360 мін і снарядів

З 26 лютого до 4 березня піротехніки Харківщини розмінували понад 38 гектарів території, знешкодили 360 вибухонебезпечних предметів, повідомляє ХОВА.

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 1 га сільгоспугідь, понад 800 метрів ділянок автодоріг, майже 3 га лісових угідь, більш як 7 км ділянок газопроводів, кілометр ліній електропередач, а також розмінували 8 об’єктів та 3 домоволодіння. Повторно підключили до електромережі 124 164 абонентів.

Упродовж 4 березня піротехніки розмінували понад 4 га території, більш як 400 метрів ліній електропередач, 100 метрів автомобільних доріг, майже 1,4 га лісових угідь, а також обстежили 3 об’єкти. Виявили та знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.