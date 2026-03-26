Конец отопления и Эктор в полях Харьковщины — итоги 26 марта

Пассажиров «Укрзалізниці» на Харьковщине все чаще высаживают из поездов. БпЛА ударили рядом с «Драконом, который взлетает» в Харькове. FPV охотился на автомобиль в Дергачевской общине. Отопительный сезон на Харьковщине завершается. Синоптики прогнозируют «нормальный» апрель. МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 марта.

Он уточнил, что воздушная тревога застала его и других пассажиров за несколько станций до Харькова. Эктор в город все же добрался. Позже сообщил, что побывал в Харькове, чтобы приготовить ужин украинским защитникам из «Ахиллеса» и «Хартии». «Этот город поражает. Своей красотой. Людьми. Силой. Несгибаемостью. Здесь я окончательно понял: украинцев не сломать», – поделился впечатлениями украинский колумбиец. Напомним, «Укрзалізниця» недавно ввела новые протоколы безопасности. Теперь во время воздушной атаки поезд может остановиться даже посреди поля или в посадке, а пассажиров выведут из вагонов. Подробный разбор смотрите на нашем канале по ссылке.

Несколько беспилотников прилетели по Харькову в течение дня. Утром два «Шахеда» атаковали Слободской район. Один не сдетонировал. Второй упал рядом с рестораном «Влетающий дракон» на Морозова. В ГСЧС сообщили о пожаре в подвальном помещении ресторана. В окрестных домах вылетели окна, повреждены автомобили. Пострадали десять человек. Днем вражеский дрон попал по открытой территории в Салтовском районе. Обошлось без пострадавших, только горела трава.

Момент удара зафиксировал украинский разведывательный БпЛА. Опубликовал видео начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Он в очередной раз призвал жителей приграничья эвакуироваться. Ранее Задоренко информировал, что в Казачьей Лопани до сих пор живут около 400 человек, которые не желают выезжать. В населенном пункте нет газа и электричества, а доставить туда гуманитарную помощь – большой риск для волонтеров.

Распоряжение, разрешающее отключать тепло, подписал начальник ХОВА Олег Синегубов. Документ рекомендует выключать отопление, когда среднесуточная температура в течение трех суток будет превышать +8. Первой решение охлаждать батареи утвердила Изюмская громада. Там сезон завершили сегодня, 26 марта, сообщила городская военная администрация. Мэрия Харькова об отключении тепла пока не информировала.

Синоптики тем временем прогнозируют для Харьковщины стабильно теплую погоду – в ближайшие дни не будет ночных заморозков, а днем воздух будет прогреваться до +15. Региональный центр по гидрометеорологии также дал предварительный прогноз на апрель. Специалисты считают, что погода будет в пределах нормы. Среднемесячная температура воздуха составит 9,6 градуса тепла. Осадков также будет «в меру»: 37 мм, что является нормой для этого периода.

