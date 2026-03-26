Кінець опалення та Ектор у полях Харківщини – підсумки 26 березня

Пасажирів Укрзалізниці на Харківщині все частіше висаджують з поїздів. БпЛА вдарили поруч із «Драконом, що злітає» у Харкові. FPV полював на автівку в Дергачівській громаді. Опалювальний сезон на Харківщині завершується. Синоптики прогнозують «нормальний» квітень.

Він уточнив, що повітряна тривога застала його та інших пасажирів за декілька станцій до Харкова. Ектор у місто таки дістався. Згодом повідомив, що побував у Харкові, щоб приготувати вечерю українським захисникам з «Ахіллесу» та «Хартії». «Це місто вражає. Своєю красою. Людьми. Силою. Незламністю. Тут я остаточно зрозумів: українців не зламати», – поділився враженнями український колумбієць. Нагадаємо, Укрзалізниця нещодавно запровадила нові протоколи безпеки. Тепер під час повітряної атаки поїзд може зупинитися навіть посеред поля або в посадці, а пасажирів виведуть із вагонів. Детальний розбір дивіться на нашому каналі за посиланням.

<br />

Декілька безпілотників прилетіли по Харкову протягом дня. Зранку два «шахеди» атакували Слобідський район. Один не здетонував. Другий упав поруч із рестораном «Дракон, що злітає» на Морозова. У ДСНС повідомили про пожежу в підвальному приміщенні ресторану. У навколишніх будинках вилетіли вікна, пошкоджені автівки. Постраждали десятеро людей. Удень ворожий дрон влучив по відкритій території в Салтівському районі. Обійшлося без постраждалих, лише горіла трава.

Момент удару зафіксував український розвідувальний БпЛА. Опублікував відео начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він вчергове закликав жителів прикордоння евакуюватися. Перед тим Задоренко інформував, що в Козачій Лопані досі живуть близько 400 людей, які не бажають виїжджати. У населеному пункті немає газу та електрики, а доставити туди гуманітарну допомогу – великий ризик для волонтерів.

Розпорядження, що дозволяє відключати тепло, підписав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Документ рекомендує вимикати опалення, коли середня добова температура протягом трьох діб перевищуватиме +8. Першою рішення охолоджувати батареї затвердила Ізюмська громада. Там сезон завершили сьогодні, 26 березня, повідомила міська військова адміністрація. Мерія Харкова про відключення тепла поки що не інформувала.

Синоптики тим часом прогнозують для Харківщини стабільно теплу погоду – найближчими днями не буде нічних заморозків, а вдень повітря прогріватиметься до +15. Регіональний центр із гідрометеорології також дав попередній прогноз на квітень. Спеціалісти вважають, що погода буде в межах норми. Середньомісячна температура повітря складе 9,6 градуса тепла. Опадів також буде «в міру»: 37 мм, що є нормою для цього періоду.

