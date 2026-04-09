Терехов отреагировал на «Харьков коммунистический», удар FPV — итоги 9 апреля

Есть ли в Харькове «коммунальный социализм», ответил Терехов. По данным DeepState, россияне продвинулись на Харьковщине. FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Русской Лозовой — погиб водитель. В Харькове раскрыли незаконный оборот электронных сигарет на миллионы. Также в городе высадили еще 20 тысяч виол. МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 апреля.

Издание «Экономическая правда» опубликовало материал о «Харькове коммунистическом», в котором привело подсчеты долгов за энергоносители, накопленных Харьковом – как коммунальными предприятиями, так и населением. У авторов получилась общая сумма долга в 44 млрд грн. При этом они отметили, что в городе бесплатный проезд в транспорте и мягкое отношение к неплатежам населения. Долги Харькова, подчеркнули в материале, создают риски для стабильности всей энергосистемы страны. Городской голова Игорь Терехов отреагировал на критику. Он опубликовал пост, в котором напомнил, что Харьков является не просто прифронтовым, а военным городом. Соответственно, не имеет возможности в полном объеме выполнять все финансовые обязательства, которые были нормой в мирное время. Очевидно, реагируя на замечания о бесплатном транспорте, мэр отметил: «Всегда найдутся барыги, которые билеты и в бомбоубежища продавать будут. Но я против». Терехов заверил: все обязательства Харькова будут выполнены.

<br />

Они скорректировали карту боевых действий, обозначив расширение контролируемой россиянами территории в районе Петропавловки и Песчаного.

Как сообщила Нацполиция Харьковщины, автомобиль полностью сгорел. Видео с места происшествия опубликовал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По данным областной прокуратуры, «бизнес» организовали двое харьковчан — отец и сын. Они также привлекли своего знакомого. Фигуранты торговали электронными сигаретами, жидкостями для их заправки, алкогольными напитками и табаком через розничные точки в городе. Продажи вели «мимо кассы», не отражая их в бухгалтерском и налоговом учетах. Соответственно, не платили акцизы. Во время обысков изъяли тысячи единиц нелегального товара. Общую стоимость оценили в 4,5 млн грн. Начато досудебное расследование.

Клумбы появились перед оперным театром, сообщила пресс-служба мэрии. Ранее цветники разбили перед памятником Шевченко. Весенние работы в городе продолжаются.

