Терехов отреагировал на «Харьков коммунистический», удар FPV — итоги 9 апреля

Происшествия 23:00   09.04.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Терехов отреагировал на «Харьков коммунистический», удар FPV — итоги 9 апреля

Есть ли в Харькове «коммунальный социализм», ответил Терехов. По данным DeepState, россияне продвинулись на Харьковщине. FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Русской Лозовой — погиб водитель. В Харькове раскрыли незаконный оборот электронных сигарет на миллионы. Также в городе высадили еще 20 тысяч виол. МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 апреля.

Харьков – в долгах? В информпространстве развернулась горячая дискуссия о том, откуда берется «бесплатный» городской транспорт

Издание «Экономическая правда» опубликовало материал о «Харькове коммунистическом», в котором привело подсчеты долгов за энергоносители, накопленных Харьковом – как коммунальными предприятиями, так и населением. У авторов получилась общая сумма долга в 44 млрд грн. При этом они отметили, что в городе бесплатный проезд в транспорте и мягкое отношение к неплатежам населения. Долги Харькова, подчеркнули в материале, создают риски для стабильности всей энергосистемы страны. Городской голова Игорь Терехов отреагировал на критику. Он опубликовал пост, в котором напомнил, что Харьков является не просто прифронтовым, а военным городом. Соответственно, не имеет возможности в полном объеме выполнять все финансовые обязательства, которые были нормой в мирное время. Очевидно, реагируя на замечания о бесплатном транспорте, мэр отметил: «Всегда найдутся барыги, которые билеты и в бомбоубежища продавать будут. Но я против». Терехов заверил: все обязательства Харькова будут выполнены.

Россияне продвинулись на Харьковщине, сообщили аналитики DeepState

Они скорректировали карту боевых действий, обозначив расширение контролируемой россиянами территории в районе Петропавловки и Песчаного.

FPV-дрон ударил по гражданской «Газели» в Русской Лозовой — погиб 66-летний водитель

Как сообщила Нацполиция Харьковщины, автомобиль полностью сгорел. Видео с места происшествия опубликовал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

В Харькове раскрыли незаконный оборот электронных сигарет на миллионы

По данным областной прокуратуры, «бизнес» организовали двое харьковчан — отец и сын. Они также привлекли своего знакомого. Фигуранты торговали электронными сигаретами, жидкостями для их заправки, алкогольными напитками и табаком через розничные точки в городе. Продажи вели «мимо кассы», не отражая их в бухгалтерском и налоговом учетах. Соответственно, не платили акцизы. Во время обысков изъяли тысячи единиц нелегального товара. Общую стоимость оценили в 4,5 млн грн. Начато досудебное расследование.

В Харькове высадили еще 20 тысяч виол

Клумбы появились перед оперным театром, сообщила пресс-служба мэрии. Ранее цветники разбили перед памятником Шевченко. Весенние работы в городе продолжаются.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Каков долг ХТС и сколько должно Харькову государство: Терехов назвал цифры

Нападение на ТЦК или «сафари на человека» — детали суда в Харькове (видео)

«Можно даже не заметить» – ОВА подробно об угрозе «Пряников» на Харьковщине

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
09.04.2026, 11:20
Новости Харькова – главное за 9 апреля: продвижение РФ, удар по Золочеву
Новости Харькова – главное за 9 апреля: продвижение РФ, удар по Золочеву
09.04.2026, 21:53
Зеленский вручил орден Терехову и награду «Город-герой» Купянску (видео)
Зеленский вручил орден Терехову и награду «Город-герой» Купянску (видео)
09.04.2026, 19:34
Текущий уровень оплаты — «феноменальный»: сколько должны за тепло харьковчане
Текущий уровень оплаты — «феноменальный»: сколько должны за тепло харьковчане
09.04.2026, 21:39
«Критические долги Харькова»: Терехов ответил про финансовое положение города
«Критические долги Харькова»: Терехов ответил про финансовое положение города
09.04.2026, 13:31
Терехов отреагировал на «Харьков коммунистический», удар FPV — итоги 9 апреля
Терехов отреагировал на «Харьков коммунистический», удар FPV — итоги 9 апреля
09.04.2026, 23:00

  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 23:00;

