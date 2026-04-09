Терехов зреагував на «Харків комуністичний», удар FPV – підсумки 9 квітня

Чи є у Харкові «комунальний соціалізм», відповів Терехов. За даними DeepState, росіяни просунулися на Харківщині. FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Руській Лозовій – загинув водій. У Харкові розкрили незаконний обіг електронних сигарет на мільйони. Також у місті висадили ще 20 тисяч віол. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 квітня.

Харків – у боргах? Гаряча дискусія про те, звідки походить «безплатний» міський транспорт, розгорнулася в інформпросторі

Видання «Економічна правда» опублікувало матеріал про «Харків комуністичний», де поділилося підрахунками боргів за енергоносії, які накопичив Харків – і комунальні підприємства, й населення. У авторів вийшла загальна сума боргу в 44 млрд грн. При цьому вони відзначили, що в місті безплатний проїзд у транспорті та м’яке ставлення до неплатежів населення. Борги Харкова, наголосили в матеріалі, створюють ризики для стабільності всієї енергосистеми країни. Міський голова Ігор Терехов зреагував на критику. Він опублікував допис, в якому нагадав, що Харків є не просто прифронтовим, а воєнним містом. Відповідно не має змоги в повному обсязі виконувати всі фінансові зобов’язання, які були нормою в мирний час. Очевидно реагуючи на зауваження про безплатний транспорт, мер відзначив: «Завжди знайдуться бариги, які квитки і в бомбосховища продаватимуть. Але я проти». Терехов запевнив: усі зобов’язання Харкова будуть виконані.

Росіяни просунулися на Харківщині, повідомили аналітики DeepState

Вони відкоригували мапу бойових дій, позначивши розширення контрольованої росіянами території в районі Петропавлівки та Піщаного.

FPV-дрон вдарив по цивільній «Газелі» в Руській Лозовій – загинув 66-річний водій

Як повідомила Нацполіція Харківщини, сама автівка повністю згоріла. Відео з місця опублікував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Незаконний обіг електронних сигарет на мільйони викрили в Харкові

За даними обласної прокуратури, організували «бізнес» двоє харків’ян — батько та син. Вони також залучили свого знайомого. Фігуранти торгували електронними сигаретами, рідинами для їхньої заправки, алкогольними напоями та тютюном через роздрібні точки у місті. Продаж вели «повз касу», не відображаючи в бухгалтерському та податковому обліках. Відповідно, не платили акцизи. Під час обшуків вилучили тисячі одиниць нелегального товару. Загальну вартість оцінили в 4,5 млн грн. Розпочали досудове розслідування.

У Харкові висадили ще 20 тисяч віол

Квітники з’явилися перед оперним театром, повідомила пресслужба мерії. Перед тим клумби розбили перед пам’ятником Шевченку. Весняні роботи в місті тривають. 

Який борг ХТМ і скільки винна Харкову держава: Терехов навів цифри

Напад на ТЦК або “сафарі на людину” — деталі суду в Харкові (відео)

«Можна навіть не помітити» – ОВА докладно про загрозу «пряників» на Харківщині

Терехов зреагував на «Харків комуністичний», удар FPV – підсумки 9 квітня
Поточний рівень оплати — «феноменальний»: скільки винні за тепло харків’яни
Який борг мають ХТМ і скільки винна Харкову держава: Терехов навів цифри
Зеленський вручив орден Терехову і відзнаку “Місто-герой” Куп’янську (відео)
Вночі — заморозки та сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 10 квітня
Новини Харкова – головне за 9 квітня: просування РФ, удар по Золочеву
Новини за темою:

09.04.2026
Новини Харкова – головне за 9 квітня: просування РФ, удар по Золочеву
08.04.2026
Пастки на городах і домашній арешт для нападника на ТЦК – підсумки 8 квітня
08.04.2026
Новини Харкова – головне 8 квітня: удари РФ, небезпека для городників
07.04.2026
РФ знищила садибу, де бував Сковорода; народила від батька – підсумки 7 квітня
07.04.2026
Новини Харкова – головне 7 квітня: обстріли, 16-річна народила від батька


