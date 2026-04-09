Терехов зреагував на «Харків комуністичний», удар FPV – підсумки 9 квітня

Чи є у Харкові «комунальний соціалізм», відповів Терехов. За даними DeepState, росіяни просунулися на Харківщині. FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Руській Лозовій – загинув водій. У Харкові розкрили незаконний обіг електронних сигарет на мільйони. Також у місті висадили ще 20 тисяч віол. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 квітня.

Видання «Економічна правда» опублікувало матеріал про «Харків комуністичний», де поділилося підрахунками боргів за енергоносії, які накопичив Харків – і комунальні підприємства, й населення. У авторів вийшла загальна сума боргу в 44 млрд грн. При цьому вони відзначили, що в місті безплатний проїзд у транспорті та м’яке ставлення до неплатежів населення. Борги Харкова, наголосили в матеріалі, створюють ризики для стабільності всієї енергосистеми країни. Міський голова Ігор Терехов зреагував на критику. Він опублікував допис, в якому нагадав, що Харків є не просто прифронтовим, а воєнним містом. Відповідно не має змоги в повному обсязі виконувати всі фінансові зобов’язання, які були нормою в мирний час. Очевидно реагуючи на зауваження про безплатний транспорт, мер відзначив: «Завжди знайдуться бариги, які квитки і в бомбосховища продаватимуть. Але я проти». Терехов запевнив: усі зобов’язання Харкова будуть виконані.

Вони відкоригували мапу бойових дій, позначивши розширення контрольованої росіянами території в районі Петропавлівки та Піщаного.

Як повідомила Нацполіція Харківщини, сама автівка повністю згоріла. Відео з місця опублікував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За даними обласної прокуратури, організували «бізнес» двоє харків’ян — батько та син. Вони також залучили свого знайомого. Фігуранти торгували електронними сигаретами, рідинами для їхньої заправки, алкогольними напоями та тютюном через роздрібні точки у місті. Продаж вели «повз касу», не відображаючи в бухгалтерському та податковому обліках. Відповідно, не платили акцизи. Під час обшуків вилучили тисячі одиниць нелегального товару. Загальну вартість оцінили в 4,5 млн грн. Розпочали досудове розслідування.

Квітники з’явилися перед оперним театром, повідомила пресслужба мерії. Перед тим клумби розбили перед пам’ятником Шевченку. Весняні роботи в місті тривають.

