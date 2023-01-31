Дойти до Харькова — бестолковое движение, его никто не будет делать — Свитан
Фото: Остров
Могут дойти до Харькова, телами забросать наши укрепления, допустим, со стороны Белгорода. Упрутся в городские постройки и остановятся, как остановились в районе Бахмута. Опять бестолковое движение. Оно само по себе просто бестолковое. Его просто никто делать не будет.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 08:12;
Корреспондент Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Могут дойти до Харькова, телами забросать наши укрепления, допустим, со стороны Белгорода. Упрутся в городские постройки и остановятся, как остановились…".