Дойти до Харькова — бестолковое движение, его никто не будет делать — Свитан

Могут дойти до Харькова, телами забросать наши укрепления, допустим, со стороны Белгорода. Упрутся в городские постройки и остановятся, как остановились в районе Бахмута. Опять бестолковое движение. Оно само по себе просто бестолковое. Его просто никто делать не будет.