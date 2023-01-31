Live
  • Среда 01.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

Дойти до Харькова — бестолковое движение, его никто не будет делать — Свитан

Происшествия 08:12   31.01.2023
Роман Свитан
военный эксперт
Дойти до Харькова — бестолковое движение, его никто не будет делать — Свитан Фото: Остров

Могут дойти до Харькова, телами забросать наши укрепления, допустим, со стороны Белгорода. Упрутся в городские постройки и остановятся, как остановились в районе Бахмута. Опять бестолковое движение. Оно само по себе просто бестолковое. Его просто никто делать не будет.

Автор: Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса

Новости по теме:

12:04
Летчики РФ над Харьковом верили в свою мифическую силу — командир батареи Бук
11:16
Российский военный убил и расчленил фермера на Харьковщине
08:54
Дедушкам очень не хочется умирать — Казанский о мотивации руководства РФ
07:59
Боевые действия все увидят весной — Кирби о войне в Украине
07:11
Враг обстрелял 17 населенных пунктов Харьковщины за сутки — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Дойти до Харькова — бестолковое движение, его никто не будет делать — Свитан»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Могут дойти до Харькова, телами забросать наши укрепления, допустим, со стороны Белгорода. Упрутся в городские постройки и остановятся, как остановились…".