Live
  • Середа 01.02.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

Дійти до Харкова – безглуздий рух, його ніхто не робитиме – Світан

Події 08:12   31.01.2023
Роман Світан
військовий експерт
Дійти до Харкова – безглуздий рух, його ніхто не робитиме – Світан

Можуть дійти до Харкова, тілами закидати наші укріплення, припустимо, з боку Бєлгорода. Упруться в міські будівлі та зупиняться, як зупинилися в районі Бахмута. Знову безглуздий рух. Воно саме по собі просто безглузде. Його просто ніхто не робитиме.

Автор: Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу

Новини за темою:

12:04
Льотчики РФ над Харковом вірили у свою міфічну силу – командир батареї “Бук”
11:16
Російський військовий убив та розчленував фермера на Харківщині
08:54
Дідусям дуже не хочеться помирати – Казанський про мотивацію керівництва РФ
07:59
Бойові дії всі побачать навесні – Кірбі про війну в Україні
07:11
Ворог обстріляв 17 населених пунктів Харківщини за добу – Генштаб

  • Категорії: Події, Сказано, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дійти до Харкова – безглуздий рух, його ніхто не робитиме – Світан»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 08:12;

    • Кореспондент Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можуть дійти до Харкова, тілами закидати наші укріплення, припустимо, з боку Бєлгорода. Упруться в міські будівлі та зупиняться, як зупинилися…".