Дійти до Харкова – безглуздий рух, його ніхто не робитиме – Світан
Можуть дійти до Харкова, тілами закидати наші укріплення, припустимо, з боку Бєлгорода. Упруться в міські будівлі та зупиняться, як зупинилися в районі Бахмута. Знову безглуздий рух. Воно саме по собі просто безглузде. Його просто ніхто не робитиме.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Дійти до Харкова – безглуздий рух, його ніхто не робитиме – Світан»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 08:12;
Кореспондент Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можуть дійти до Харкова, тілами закидати наші укріплення, припустимо, з боку Бєлгорода. Упруться в міські будівлі та зупиняться, як зупинилися…".