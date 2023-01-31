Дійти до Харкова – безглуздий рух, його ніхто не робитиме – Світан

Можуть дійти до Харкова, тілами закидати наші укріплення, припустимо, з боку Бєлгорода. Упруться в міські будівлі та зупиняться, як зупинилися в районі Бахмута. Знову безглуздий рух. Воно саме по собі просто безглузде. Його просто ніхто не робитиме.