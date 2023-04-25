Украина предприняла усилия, чтобы скрыть начало контрнаступления — CNN

Тишина начинает говорить. Украина предприняла чрезвычайные усилия, чтобы скрыть начало своего стратегически важного контрнаступления. Как и в случае с ее быстрой и умной атакой вокруг Изюма и Харькова в конце лета прошлого года, мы можем узнать об успехе только после того, как он будет окончательно достигнут.