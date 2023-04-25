Украина предприняла усилия, чтобы скрыть начало контрнаступления — CNN
Тишина начинает говорить. Украина предприняла чрезвычайные усилия, чтобы скрыть начало своего стратегически важного контрнаступления. Как и в случае с ее быстрой и умной атакой вокруг Изюма и Харькова в конце лета прошлого года, мы можем узнать об успехе только после того, как он будет окончательно достигнут.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 12:20;
Корреспондент CNN, телеканал США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тишина начинает говорить. Украина предприняла чрезвычайные усилия, чтобы скрыть начало своего стратегически важного контрнаступления. Как и в случае с ее…".