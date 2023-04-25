Україна зробила надзвичайні зусилля, щоб приховати початок контрнаступу – CNN

Тиша починає говорити. Україна зробила надзвичайні зусилля, щоб приховати початок свого стратегічно важливого контрнаступу. Як і у випадку з її швидкою та розумною атакою навколо Ізюма та Харкова наприкінці літа минулого року, ми можемо дізнатися про успіх лише після того, як його буде остаточно досягнуто.