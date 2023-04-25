Україна зробила надзвичайні зусилля, щоб приховати початок контрнаступу – CNN
Тиша починає говорити. Україна зробила надзвичайні зусилля, щоб приховати початок свого стратегічно важливого контрнаступу. Як і у випадку з її швидкою та розумною атакою навколо Ізюма та Харкова наприкінці літа минулого року, ми можемо дізнатися про успіх лише після того, як його буде остаточно досягнуто.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 12:20;
Кореспондент CNN, телеканал США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тиша починає говорити. Україна зробила надзвичайні зусилля, щоб приховати початок свого стратегічно важливого контрнаступу. Як і у випадку з її…".