Написать решение так, чтобы убедить Путина, — это иллюзия — Кислица
Не будем тешиться иллюзиями, что есть какой-либо способ написать решение таким образом, чтобы оно убедило Путина. Поэтому победа над Путиным — это, прежде всего, победа на поле боя, но еще и политическая победа, целью которой должно стать изменение существующего в РФ режима.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:32;
Корреспондент Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не будем тешиться иллюзиями, что есть какой-либо способ написать решение таким образом, чтобы оно убедило Путина. Поэтому победа над Путиным…".