Написать решение так, чтобы убедить Путина, — это иллюзия — Кислица

Не будем тешиться иллюзиями, что есть какой-либо способ написать решение таким образом, чтобы оно убедило Путина. Поэтому победа над Путиным — это, прежде всего, победа на поле боя, но еще и политическая победа, целью которой должно стать изменение существующего в РФ режима.