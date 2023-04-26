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Написать решение так, чтобы убедить Путина, — это иллюзия — Кислица

Мир 11:32   26.04.2023
Сергей Кислица
постоянный представитель Украины в ООН 
Написать решение так, чтобы убедить Путина, — это иллюзия — Кислица

Не будем тешиться иллюзиями, что есть какой-либо способ написать решение таким образом, чтобы оно убедило Путина. Поэтому победа над Путиным — это, прежде всего, победа на поле боя, но еще и политическая победа, целью которой должно стать изменение существующего в РФ режима.

Автор: Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН 

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:32;

    • Корреспондент Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не будем тешиться иллюзиями, что есть какой-либо способ написать решение таким образом, чтобы оно убедило Путина. Поэтому победа над Путиным…".