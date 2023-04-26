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Написати рішення так, щоб переконати Путіна – це ілюзія – Кислиця

Політика 11:32   26.04.2023
Сергій Кислиця
постійний представник України в ООН
Написати рішення так, щоб переконати Путіна – це ілюзія – Кислиця

Не будемо тішитися ілюзіями, що є будь-який спосіб написати рішення таким чином, щоб воно переконало Путіна. Тому перемога над Путіним — це передусім перемога на полі бою, але ще й політична перемога, метою якої має стати зміна режиму, який існує у РФ.

Автор: Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Написати рішення так, щоб переконати Путіна – це ілюзія – Кислиця»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 11:32;

    • Кореспондент Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не будемо тішитися ілюзіями, що є будь-який спосіб написати рішення таким чином, щоб воно переконало Путіна. Тому перемога над Путіним…".