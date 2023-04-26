Написати рішення так, щоб переконати Путіна – це ілюзія – Кислиця

Не будемо тішитися ілюзіями, що є будь-який спосіб написати рішення таким чином, щоб воно переконало Путіна. Тому перемога над Путіним — це передусім перемога на полі бою, але ще й політична перемога, метою якої має стати зміна режиму, який існує у РФ.