Написати рішення так, щоб переконати Путіна – це ілюзія – Кислиця
Не будемо тішитися ілюзіями, що є будь-який спосіб написати рішення таким чином, щоб воно переконало Путіна. Тому перемога над Путіним — це передусім перемога на полі бою, але ще й політична перемога, метою якої має стати зміна режиму, який існує у РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 11:32;
Кореспондент Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не будемо тішитися ілюзіями, що є будь-який спосіб написати рішення таким чином, щоб воно переконало Путіна. Тому перемога над Путіним…".