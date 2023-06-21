«Рефлексия ради рефлексии» — военный обозреватель о событиях в районе Купянска

Интенсификация боевых действий вдоль всей Р-66 имитирует эпическое наступление для отвлечения внимания на этот участок и оттягивания ресурса. По задумке командования РОВ, СОУ, опасаясь прорыва к Лиману и Купянску, оттянут часть сил из Запорожской и Донецкой области. Рефлексия РОВ на востоке — только ради рефлексии.