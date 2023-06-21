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«Рефлексия ради рефлексии» — военный обозреватель о событиях в районе Купянска

Происшествия 11:45   21.06.2023
Александр Коваленко
обозреватель группы "Информационное сопротивление"
«Рефлексия ради рефлексии» — военный обозреватель о событиях в районе Купянска Фото: кадр из видео

Интенсификация боевых действий вдоль всей Р-66 имитирует эпическое наступление для отвлечения внимания на этот участок и оттягивания ресурса. По задумке командования РОВ, СОУ, опасаясь прорыва к Лиману и Купянску, оттянут часть сил из Запорожской и Донецкой области. Рефлексия РОВ на востоке — только ради рефлексии.

Автор: Александр Коваленко, обозреватель группы "Информационное сопротивление"
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 11:45;

    • Корреспондент Александр Коваленко, обозреватель группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Интенсификация боевых действий вдоль всей Р-66 имитирует эпическое наступление для отвлечения внимания на этот участок и оттягивания ресурса. По задумке…".