“Рефлексія заради рефлексії” – військовий оглядач про події біля Куп’янська
Інтенсифікація бойових дій вздовж усієї Р-66 імітує епічний наступ для відвернення уваги на цю ділянку та відтягування ресурсу. За задумом командування РОВ, СОУ, побоюючись прориву до Лимана та Куп’янська, відтягнуть частину сил із Запорізької та Донецької областей. Рефлексія РОВ на сході — лише заради рефлексії.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 11:45;
Кореспондент Олександр Коваленко, оглядач групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інтенсифікація бойових дій вздовж усієї Р-66 імітує епічний наступ для відвернення уваги на цю ділянку та відтягування ресурсу. За задумом…".