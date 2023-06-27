«Ты что, идиот?» — Машовец о части «экспертов», переоценивающих успехи

ВСУ продвинулись на 1,5-2 км… и тут же целая толпа каких-то «журналистов» начинает взывать глупыми голосами о «перспективах освобождения азовского побережья». Особенно это в YouTube «цветет» буйно. Хочется, в таких случаях спросить: ты что, идиот?