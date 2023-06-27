“Ти що, ідіот?” – Машовець про частину “експертів”, які переоцінюють успіхи
ЗСУ просунулися на 1,5-2 км… і відразу цілий натовп якихось “журналістів” починає волати дурними голосами про “перспективи звільнення азовського узбережжя”. Особливо це в ютубі “цвіте” буйно. Хочеться, у таких випадках спитати: ти що, ідіот?
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Ви читали новину: «“Ти що, ідіот?” – Машовець про частину “експертів”, які переоцінюють успіхи»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 11:19;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ просунулися на 1,5-2 км… і відразу цілий натовп якихось “журналістів” починає волати дурними голосами про “перспективи звільнення азовського узбережжя”.…".