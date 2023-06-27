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“Ти що, ідіот?” – Машовець про частину “експертів”, які переоцінюють успіхи

Події 11:19   27.06.2023
Костянтин Машовець
військовий оглядач
“Ти що, ідіот?” – Машовець про частину “експертів”, які переоцінюють успіхи

ЗСУ просунулися на 1,5-2 км… і відразу цілий натовп якихось “журналістів” починає волати дурними голосами про “перспективи звільнення азовського узбережжя”. Особливо це в ютубі “цвіте” буйно. Хочеться, у таких випадках спитати: ти що, ідіот?

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • Категорії: Події, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 11:19;

    • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ просунулися на 1,5-2 км… і відразу цілий натовп якихось “журналістів” починає волати дурними голосами про “перспективи звільнення азовського узбережжя”.…".