“Ти що, ідіот?” – Машовець про частину “експертів”, які переоцінюють успіхи

ЗСУ просунулися на 1,5-2 км… і відразу цілий натовп якихось “журналістів” починає волати дурними голосами про “перспективи звільнення азовського узбережжя”. Особливо це в ютубі “цвіте” буйно. Хочеться, у таких випадках спитати: ти що, ідіот?