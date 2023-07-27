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ISW: события под Работино — начало одного из «основных ударов» ВСУ

Мир 11:33   27.07.2023
ISW
Институт изучения войны
ISW: события под Работино — начало одного из «основных ударов» ВСУ

Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Работино знаменуют собой поворот в контрнаступательных усилиях Украины. Сегодняшние действия вокруг Работино, скорее всего, являются началом одного из «основных ударов», которые могут нанести украинские силы.

Автор: ISW, Институт изучения войны
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  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 11:33;

    • Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Работино знаменуют собой поворот в контрнаступательных усилиях Украины. Сегодняшние действия вокруг…".