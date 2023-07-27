ISW: события под Работино — начало одного из «основных ударов» ВСУ

Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Работино знаменуют собой поворот в контрнаступательных усилиях Украины. Сегодняшние действия вокруг Работино, скорее всего, являются началом одного из «основных ударов», которые могут нанести украинские силы.