ISW: события под Работино — начало одного из «основных ударов» ВСУ
Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Работино знаменуют собой поворот в контрнаступательных усилиях Украины. Сегодняшние действия вокруг Работино, скорее всего, являются началом одного из «основных ударов», которые могут нанести украинские силы.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 11:33;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Работино знаменуют собой поворот в контрнаступательных усилиях Украины. Сегодняшние действия вокруг…".