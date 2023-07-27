ISW: події навколо Роботиного – початок одного з “основних ударів” ЗСУ
Західні та українські офіційні особи припустили, що атаки на Роботине знаменують собою поворот у контрнаступальних зусиллях України. Сьогоднішні дії навколо Роботиного, швидше за все, є початком одного з “основних ударів”, яких можуть завдати українські сили.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 11:33;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Західні та українські офіційні особи припустили, що атаки на Роботине знаменують собою поворот у контрнаступальних зусиллях України. Сьогоднішні дії навколо…".