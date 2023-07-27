ISW: події навколо Роботиного – початок одного з “основних ударів” ЗСУ

Західні та українські офіційні особи припустили, що атаки на Роботине знаменують собою поворот у контрнаступальних зусиллях України. Сьогоднішні дії навколо Роботиного, швидше за все, є початком одного з “основних ударів”, яких можуть завдати українські сили.