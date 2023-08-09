«Примитивный свист» — Невзоров о версиях росСМИ про взрыв в Подмосковье

Про «склад бытовой новогодней пиротехники», располагавшийся на территории секретного завода — это растерянный примитивный свист. Пиротехнические склады взрываются ярко и весело, взрыв непременно затяжной, сопровождающийся выбросами и т.н. «огневым расцветанием» разнесенных компонентов. «Загорский взрыв» ничего общего с «пиротехническим» не имеет.