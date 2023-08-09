Live
  • Ср 09.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🟢

«Примитивный свист» — Невзоров о версиях росСМИ про взрыв в Подмосковье

Мир 12:43   09.08.2023
Александр Невзоров
российский журналист
«Примитивный свист» — Невзоров о версиях росСМИ про взрыв в Подмосковье

Про «склад бытовой новогодней пиротехники», располагавшийся на территории секретного завода — это растерянный примитивный свист. Пиротехнические склады взрываются ярко и весело, взрыв непременно затяжной, сопровождающийся выбросами и т.н. «огневым расцветанием» разнесенных компонентов. «Загорский взрыв» ничего общего с «пиротехническим» не имеет.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист
Популярно
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине
09.08.2023, 07:18
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
09.08.2023, 07:46
Взрыв в Подмосковье: разрушен завод, работавший на армию (фото, видео)
Взрыв в Подмосковье: разрушен завод, работавший на армию (фото, видео)
09.08.2023, 11:40
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
09.08.2023, 08:39
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
09.08.2023, 08:06

Новости по теме:

11:40
Взрыв в Подмосковье: разрушен завод, работавший на армию (фото, видео)
15:25
Около 50 тысяч. Война в Украине по масштабам ампутаций как Первая мировая
13:52
Атака дронов на Москву: что в поврежденном здании и что говорят в ВСУ (видео)
16:00
На Харьковщине под водой обезвредили полутонную авиабомбу РФ: момент взрыва
11:01
Будет взрыв: на Харьковщине работают саперы

  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Примитивный свист» — Невзоров о версиях росСМИ про взрыв в Подмосковье»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 12:43;

    • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Про «склад бытовой новогодней пиротехники», располагавшийся на территории секретного завода — это растерянный примитивный свист. Пиротехнические склады взрываются ярко и…".