«Примитивный свист» — Невзоров о версиях росСМИ про взрыв в Подмосковье
Про «склад бытовой новогодней пиротехники», располагавшийся на территории секретного завода — это растерянный примитивный свист. Пиротехнические склады взрываются ярко и весело, взрыв непременно затяжной, сопровождающийся выбросами и т.н. «огневым расцветанием» разнесенных компонентов. «Загорский взрыв» ничего общего с «пиротехническим» не имеет.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 12:43;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Про «склад бытовой новогодней пиротехники», располагавшийся на территории секретного завода — это растерянный примитивный свист. Пиротехнические склады взрываются ярко и…".