“Примітивний свист” – Невзоров про версії росЗМІ щодо вибуху в Підмосков’ї
Про “склад побутової новорічної піротехніки”, що розташовувався на території секретного заводу, – це розгублений примітивний свист. Піротехнічні склади вибухають яскраво та весело, вибух неодмінно затяжний, що супроводжується викидами та т.зв. “вогневим розквітом” рознесених компонентів. “Загорський вибух” нічого спільного з “піротехнічним” не має.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 12:43;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “склад побутової новорічної піротехніки”, що розташовувався на території секретного заводу, – це розгублений примітивний свист. Піротехнічні склади вибухають яскраво…".