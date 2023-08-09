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“Примітивний свист” – Невзоров про версії росЗМІ щодо вибуху в Підмосков’ї

Події 12:43   09.08.2023
Олександр Невзоров
російський журналіст
“Примітивний свист” – Невзоров про версії росЗМІ щодо вибуху в Підмосков’ї

Про “склад побутової новорічної піротехніки”, що розташовувався на території секретного заводу, – це розгублений примітивний свист. Піротехнічні склади вибухають яскраво та весело, вибух неодмінно затяжний, що супроводжується викидами та т.зв. “вогневим розквітом” рознесених компонентів. “Загорський вибух” нічого спільного з “піротехнічним” не має.

Автор: Олександр Невзоров, російський журналіст
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  • Категорії: Події, Світ, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 12:43;

    • Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “склад побутової новорічної піротехніки”, що розташовувався на території секретного заводу, – це розгублений примітивний свист. Піротехнічні склади вибухають яскраво…".