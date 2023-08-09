“Примітивний свист” – Невзоров про версії росЗМІ щодо вибуху в Підмосков’ї

Про “склад побутової новорічної піротехніки”, що розташовувався на території секретного заводу, – це розгублений примітивний свист. Піротехнічні склади вибухають яскраво та весело, вибух неодмінно затяжний, що супроводжується викидами та т.зв. “вогневим розквітом” рознесених компонентів. “Загорський вибух” нічого спільного з “піротехнічним” не має.