Атаки дронами заставляют РФ прикрывать свой «срам» — журналист

Атаки дронами — это не просто пиар. Даже если они никуда не попадают, они заставляют РФ прикрывать свой «срам», оттягивая ПВО с фронта и из приграничных регионов… Им тупо не хватает, чтобы и Путина ПВО обложить со всех сторон, и войска прикрыть, и еще по Харькову, Запорожью и другим городам пускать десятками и сотнями ракеты от С-300.