Атаки дронами заставляют РФ прикрывать свой «срам» — журналист
Фото: facebook Андрея Попова
Атаки дронами — это не просто пиар. Даже если они никуда не попадают, они заставляют РФ прикрывать свой «срам», оттягивая ПВО с фронта и из приграничных регионов… Им тупо не хватает, чтобы и Путина ПВО обложить со всех сторон, и войска прикрыть, и еще по Харькову, Запорожью и другим городам пускать десятками и сотнями ракеты от С-300.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Атаки дронами заставляют РФ прикрывать свой «срам» — журналист»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 11:07;
Корреспондент Андрей Попов, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атаки дронами — это не просто пиар. Даже если они никуда не попадают, они заставляют РФ прикрывать свой «срам», оттягивая…".