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Атаки дронами заставляют РФ прикрывать свой «срам» — журналист

Мир 11:07   21.08.2023
Андрей Попов
журналист
Атаки дронами заставляют РФ прикрывать свой «срам» — журналист Фото: facebook Андрея Попова

Атаки дронами — это не просто пиар. Даже если они никуда не попадают, они заставляют РФ прикрывать свой «срам», оттягивая ПВО с фронта и из приграничных регионов… Им тупо не хватает, чтобы и Путина ПВО обложить со всех сторон, и войска прикрыть, и еще по Харькову, Запорожью и другим городам пускать десятками и сотнями ракеты от С-300.

Автор: Андрей Попов, журналист
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  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 11:07;

    • Корреспондент Андрей Попов, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атаки дронами — это не просто пиар. Даже если они никуда не попадают, они заставляют РФ прикрывать свой «срам», оттягивая…".