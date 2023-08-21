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Атаки дронами змушують РФ прикривати свій “сором”

Події 11:07   21.08.2023
Андрій Попов
журналіст
Атаки дронами змушують РФ прикривати свій “сором”

Атаки дронами – це не просто піар. Навіть якщо вони нікуди не влучають, вони змушують РФ прикривати свій “сором”, відтягуючи ППО з фронту та з прикордонних регіонів… Їм тупо не вистачає, щоб і Путіна ППО обкласти з усіх боків, і прикрити війська, і ще по Харкову, Запоріжжю та іншим містам пускати десятками та сотнями ракети від С-300.

Автор: Андрій Попов, журналіст
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  • Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 11:07;

    • Кореспондент Андрій Попов, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атаки дронами – це не просто піар. Навіть якщо вони нікуди не влучають, вони змушують РФ прикривати свій “сором”, відтягуючи…".