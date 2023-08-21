Атаки дронами змушують РФ прикривати свій “сором”

Атаки дронами – це не просто піар. Навіть якщо вони нікуди не влучають, вони змушують РФ прикривати свій “сором”, відтягуючи ППО з фронту та з прикордонних регіонів… Їм тупо не вистачає, щоб і Путіна ППО обкласти з усіх боків, і прикрити війська, і ще по Харкову, Запоріжжю та іншим містам пускати десятками та сотнями ракети від С-300.