Атаки дронами змушують РФ прикривати свій “сором”
Атаки дронами – це не просто піар. Навіть якщо вони нікуди не влучають, вони змушують РФ прикривати свій “сором”, відтягуючи ППО з фронту та з прикордонних регіонів… Їм тупо не вистачає, щоб і Путіна ППО обкласти з усіх боків, і прикрити війська, і ще по Харкову, Запоріжжю та іншим містам пускати десятками та сотнями ракети від С-300.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 11:07;
Кореспондент Андрій Попов, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атаки дронами – це не просто піар. Навіть якщо вони нікуди не влучають, вони змушують РФ прикривати свій “сором”, відтягуючи…".