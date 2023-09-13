«Почувствуйте разницу» — военный аналитик об ударах ракет и дронов ВСУ и РФ

От российских ракетных ударов и налетов дронов-камикадзе горят жилые дома, рушатся церкви и полыхает зерно. От ударов украинской армии горят боевые корабли, подводные лодки, полыхают штабы. То, что называется — почувствуйте разницу. Еще раз.