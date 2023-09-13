«Почувствуйте разницу» — военный аналитик об ударах ракет и дронов ВСУ и РФ
От российских ракетных ударов и налетов дронов-камикадзе горят жилые дома, рушатся церкви и полыхает зерно. От ударов украинской армии горят боевые корабли, подводные лодки, полыхают штабы. То, что называется — почувствуйте разницу. Еще раз.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 11:29;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От российских ракетных ударов и налетов дронов-камикадзе горят жилые дома, рушатся церкви и полыхает зерно. От ударов украинской армии горят боевые…".