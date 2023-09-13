“Відчуйте різницю” – військовий аналітик про удари ракет і дронів ЗСУ та РФ
Від російських ракетних ударів та нальотів дронів-камікадзе горять житлові будинки, руйнуються церкви та палає зерно. Від ударів української армії горять бойові кораблі, підводні човни, палахкотять штаби. Те, що називається – відчуйте різницю. Ще раз.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 11:29;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від російських ракетних ударів та нальотів дронів-камікадзе горять житлові будинки, руйнуються церкви та палає зерно. Від ударів української армії горять…".