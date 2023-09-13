“Відчуйте різницю” – військовий аналітик про удари ракет і дронів ЗСУ та РФ

Від російських ракетних ударів та нальотів дронів-камікадзе горять житлові будинки, руйнуються церкви та палає зерно. Від ударів української армії горять бойові кораблі, підводні човни, палахкотять штаби. Те, що називається – відчуйте різницю. Ще раз.