Сначала вас кинут, а потом спустят свору — Казанский о договоренностях с РФ

Российская государственная пропаганда последними словами клянет лидера союзной Армении. С такой злобой даже Зеленского и Порошенко не проклинали. Сначала Россия сдала союзника по ОДКБ. Теперь плюет в его лидера и его народ. Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя заключать никакие договоренности с Россией. Кончится тем, что вас сначала максимально цинично и подло кинут, а затем еще и спустят на вас свору таких вот человекоподобных.