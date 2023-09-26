Сначала вас кинут, а потом спустят свору — Казанский о договоренностях с РФ
Российская государственная пропаганда последними словами клянет лидера союзной Армении. С такой злобой даже Зеленского и Порошенко не проклинали. Сначала Россия сдала союзника по ОДКБ. Теперь плюет в его лидера и его народ. Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя заключать никакие договоренности с Россией. Кончится тем, что вас сначала максимально цинично и подло кинут, а затем еще и спустят на вас свору таких вот человекоподобных.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 11:38;
Корреспондент Денис Казанский, журналист, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская государственная пропаганда последними словами клянет лидера союзной Армении. С такой злобой даже Зеленского и Порошенко не проклинали. Сначала Россия сдала…".