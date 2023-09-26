Спочатку вас кинуть, а потім спустять зграю – Казанський про домовленості з РФ
Російська державна пропаганда останніми словами проклинає лідера союзної Вірменії. З такою злістю навіть Зеленського та Порошенка не проклинали. Спочатку Росія здала союзника по ОДКБ. Тепер плює в його лідера та його народ. Ніколи за жодних обставин не можна укладати жодних домовленостей із Росією. Скінчиться тим, що вас спочатку максимально цинічно та підло кинуть, а потім ще й спустять на вас зграю таких людиноподібних.
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Ви читали новину: «Спочатку вас кинуть, а потім спустять зграю – Казанський про домовленості з РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 11:38;
Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська державна пропаганда останніми словами проклинає лідера союзної Вірменії. З такою злістю навіть Зеленського та Порошенка не проклинали. Спочатку Росія…".