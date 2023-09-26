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Спочатку вас кинуть, а потім спустять зграю – Казанський про домовленості з РФ

Політика 11:38   26.09.2023
Денис Казанський
журналіст
блогер
Спочатку вас кинуть, а потім спустять зграю – Казанський про домовленості з РФ

Російська державна пропаганда останніми словами проклинає лідера союзної Вірменії. З такою злістю навіть Зеленського та Порошенка не проклинали. Спочатку Росія здала союзника по ОДКБ. Тепер плює в його лідера та його народ. Ніколи за жодних обставин не можна укладати жодних домовленостей із Росією. Скінчиться тим, що вас спочатку максимально цинічно та підло кинуть, а потім ще й спустять на вас зграю таких людиноподібних.

Автор: Денис Казанський, журналіст, блогер
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 11:38;

    • Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська державна пропаганда останніми словами проклинає лідера союзної Вірменії. З такою злістю навіть Зеленського та Порошенка не проклинали. Спочатку Росія…".