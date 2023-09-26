Спочатку вас кинуть, а потім спустять зграю – Казанський про домовленості з РФ

Російська державна пропаганда останніми словами проклинає лідера союзної Вірменії. З такою злістю навіть Зеленського та Порошенка не проклинали. Спочатку Росія здала союзника по ОДКБ. Тепер плює в його лідера та його народ. Ніколи за жодних обставин не можна укладати жодних домовленостей із Росією. Скінчиться тим, що вас спочатку максимально цинічно та підло кинуть, а потім ще й спустять на вас зграю таких людиноподібних.