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ХАМАС хотел добиться крови в секторе Газа — Фурса

Мир 11:09   17.10.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
ХАМАС хотел добиться крови в секторе Газа — Фурса

Какова цель атаки ХАМАСа? ХАМАС хотел добиться крови в секторе Газа. И кровь израильтян была лишь способом достижения цели. Они хотели крови жителей сектора Газа. Потому что эта кровь делает невозможным соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, которое должно было стать прорывом в деле мира на Ближнем Востоке. Которое могло бы обеспечить реализацию пути Индия — Ближний Восток — Европа, нанеся удар по позициям Китая. Соглашение точно уже сорвано. И в ближайшие годы к нему невозможно будет вернуться.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 11:09;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какова цель атаки ХАМАСа? ХАМАС хотел добиться крови в секторе Газа. И кровь израильтян была лишь способом достижения цели. Они…".