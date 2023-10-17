ХАМАС хотел добиться крови в секторе Газа — Фурса

Какова цель атаки ХАМАСа? ХАМАС хотел добиться крови в секторе Газа. И кровь израильтян была лишь способом достижения цели. Они хотели крови жителей сектора Газа. Потому что эта кровь делает невозможным соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, которое должно было стать прорывом в деле мира на Ближнем Востоке. Которое могло бы обеспечить реализацию пути Индия — Ближний Восток — Европа, нанеся удар по позициям Китая. Соглашение точно уже сорвано. И в ближайшие годы к нему невозможно будет вернуться.