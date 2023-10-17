ХАМАС хотел добиться крови в секторе Газа — Фурса
Какова цель атаки ХАМАСа? ХАМАС хотел добиться крови в секторе Газа. И кровь израильтян была лишь способом достижения цели. Они хотели крови жителей сектора Газа. Потому что эта кровь делает невозможным соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, которое должно было стать прорывом в деле мира на Ближнем Востоке. Которое могло бы обеспечить реализацию пути Индия — Ближний Восток — Европа, нанеся удар по позициям Китая. Соглашение точно уже сорвано. И в ближайшие годы к нему невозможно будет вернуться.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Израиль, Фурса, хамас;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 11:09;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какова цель атаки ХАМАСа? ХАМАС хотел добиться крови в секторе Газа. И кровь израильтян была лишь способом достижения цели. Они…".