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ХАМАС хотів досягти крові в секторі Газа – Фурса

Політика 11:09   17.10.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
ХАМАС хотів досягти крові в секторі Газа – Фурса

Яка мета атаки ХАМАСа? ХАМАС хотів добитися крові у Секторі Газа. І кров ізраїльтян була лише методом досягнення цілі. Вони хотіли крові мешканців сектору Газа. Тому що ця кров унеможливлює угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем, яка б мала стати проривом у справі миру на Близькому Сході. Яка могла б забезпечити реалізацію шляху Індія – Близький Схід  – Європа, завдавши удару по позиціях Китаю. Угода точно вже зірвана. І в найближчі роки до неї неможливо буде повернутись.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 11:09;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Яка мета атаки ХАМАСа? ХАМАС хотів добитися крові у Секторі Газа. І кров ізраїльтян була лише методом досягнення цілі. Вони…".