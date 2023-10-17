ХАМАС хотів досягти крові в секторі Газа – Фурса

Яка мета атаки ХАМАСа? ХАМАС хотів добитися крові у Секторі Газа. І кров ізраїльтян була лише методом досягнення цілі. Вони хотіли крові мешканців сектору Газа. Тому що ця кров унеможливлює угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем, яка б мала стати проривом у справі миру на Близькому Сході. Яка могла б забезпечити реалізацію шляху Індія – Близький Схід – Європа, завдавши удару по позиціях Китаю. Угода точно вже зірвана. І в найближчі роки до неї неможливо буде повернутись.