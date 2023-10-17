ХАМАС хотів досягти крові в секторі Газа – Фурса
Яка мета атаки ХАМАСа? ХАМАС хотів добитися крові у Секторі Газа. І кров ізраїльтян була лише методом досягнення цілі. Вони хотіли крові мешканців сектору Газа. Тому що ця кров унеможливлює угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем, яка б мала стати проривом у справі миру на Близькому Сході. Яка могла б забезпечити реалізацію шляху Індія – Близький Схід – Європа, завдавши удару по позиціях Китаю. Угода точно вже зірвана. І в найближчі роки до неї неможливо буде повернутись.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Израиль, Фурса, хамас;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 11:09;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Яка мета атаки ХАМАСа? ХАМАС хотів добитися крові у Секторі Газа. І кров ізраїльтян була лише методом досягнення цілі. Вони…".