Состояние бизнеса в Украине: ситуация напоминает застой — Чумак

Бизнес продолжает уезжать. Потому что, даже если у вас заминированное поле или разрушенное имущество, вы все равно платите налог на землю… Важно освободить предпринимателей из таких (как Харьковщина — Ред.) регионов от налогообложения на 2023-24 годы… Если мы последний раз собирались с определенным оптимизмом в октябре прошлого года, было понимание, что будет сложно, но станет легче, то сейчас ситуация напоминает застой, и нет никаких гарантий, что будет лучше, но есть предчувствие, что будет хуже.