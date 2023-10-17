Состояние бизнеса в Украине: ситуация напоминает застой — Чумак
Фото: Facebook Александра Чумака
Бизнес продолжает уезжать. Потому что, даже если у вас заминированное поле или разрушенное имущество, вы все равно платите налог на землю… Важно освободить предпринимателей из таких (как Харьковщина — Ред.) регионов от налогообложения на 2023-24 годы… Если мы последний раз собирались с определенным оптимизмом в октябре прошлого года, было понимание, что будет сложно, но станет легче, то сейчас ситуация напоминает застой, и нет никаких гарантий, что будет лучше, но есть предчувствие, что будет хуже.
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- Категории: Сказано, Украина, Харьков, Экономика; Теги: Александр Чумак, бизнес;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 11:26;
Корреспондент Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бизнес продолжает уезжать. Потому что, даже если у вас заминированное поле или разрушенное имущество, вы все равно платите налог на…".