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Стан бізнесу в Україні: ситуація нагадує застій – Чумак

Економіка 11:26   17.10.2023
Олександр Чумак
президент Асоціації приватних роботодавців
Стан бізнесу в Україні: ситуація нагадує застій – Чумак

Бізнес продовжує виїжджати. Тому що навіть якщо у вас заміноване поле чи зруйноване майно, ви все одно сплачуєте податок на землю… Надважливо звільнити підприємців із таких регіонів (як Харківщина – Ред.) від оподаткування на 2023-24 роки… Якщо ми востаннє збиралися з певним оптимізмом у жовтні минулого року, було розуміння, що буде складно, але стане легше, то зараз ситуація нагадує застій, і немає жодних гарантій, що буде краще, але є передчуття, що буде гірше.

Автор: Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 11:26;

  • Кореспондент Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бізнес продовжує виїжджати. Тому що навіть якщо у вас заміноване поле чи зруйноване майно, ви все одно сплачуєте податок на…".