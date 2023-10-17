Стан бізнесу в Україні: ситуація нагадує застій – Чумак

Бізнес продовжує виїжджати. Тому що навіть якщо у вас заміноване поле чи зруйноване майно, ви все одно сплачуєте податок на землю… Надважливо звільнити підприємців із таких регіонів (як Харківщина – Ред.) від оподаткування на 2023-24 роки… Якщо ми востаннє збиралися з певним оптимізмом у жовтні минулого року, було розуміння, що буде складно, але стане легше, то зараз ситуація нагадує застій, і немає жодних гарантій, що буде краще, але є передчуття, що буде гірше.