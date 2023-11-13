Переговоры требуют от России вывода войск из Украины — Шольц
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Путин планировал свою кампанию так, чтобы завоевать страну в течение двух недель. Это не сработало. Но Украина также отвоевала многие территории. Россию необходимо заставить сделать шаг назад… Однако переговоры требуют решительного шага от России. Это вывод войск.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, переговоры, Шольц;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 11:22;
Корреспондент Олаф Шольц, канцлер Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин планировал свою кампанию так, чтобы завоевать страну в течение двух недель. Это не сработало. Но Украина также отвоевала многие…".