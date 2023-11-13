Переговоры требуют от России вывода войск из Украины — Шольц

Путин планировал свою кампанию так, чтобы завоевать страну в течение двух недель. Это не сработало. Но Украина также отвоевала многие территории. Россию необходимо заставить сделать шаг назад… Однако переговоры требуют решительного шага от России. Это вывод войск.