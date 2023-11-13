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Переговори вимагають від Росії виведення військ із України – Шольц

Політика 11:22   13.11.2023
Олаф Шольц
канцлер Німеччини
Переговори вимагають від Росії виведення військ із України – Шольц

Путін планував свою кампанію так, щоби завоювати країну протягом двох тижнів. Це не спрацювало. Але Україна також відвоювала багато територій. Росію треба змусити зробити крок назад… Проте переговори вимагають рішучого кроку від Росії. Це виведення військ.

Автор: Олаф Шольц, канцлер Німеччини
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 11:22;

  • Кореспондент Олаф Шольц, канцлер Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін планував свою кампанію так, щоби завоювати країну протягом двох тижнів. Це не спрацювало. Але Україна також відвоювала багато територій.…".