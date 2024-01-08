Перекладывание ответственности продолжится — политолог про закон о мобилизации
Фото: facebook Игоря Рейтеровича
По результатам первого дня обсуждения закона о мобилизации в профильном парламентском комитете можно сделать один простой вывод: игра в перекладывание ответственности продолжится. Депутаты валят все на Кабмин, последний морозится, министр обороны просто молчит. И только Главнокомандующий ВСУ продолжает отвечать на неудобные вопросы… Главное, чтобы к нему прислушались…
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Верховная Рада, закон, кабмин, мобилизация;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 11:34;
Корреспондент Игорь Рейтерович, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По результатам первого дня обсуждения закона о мобилизации в профильном парламентском комитете можно сделать один простой вывод: игра в перекладывание…".