Перекладывание ответственности продолжится — политолог про закон о мобилизации

По результатам первого дня обсуждения закона о мобилизации в профильном парламентском комитете можно сделать один простой вывод: игра в перекладывание ответственности продолжится. Депутаты валят все на Кабмин, последний морозится, министр обороны просто молчит. И только Главнокомандующий ВСУ продолжает отвечать на неудобные вопросы… Главное, чтобы к нему прислушались…