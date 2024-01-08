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Перекладывание ответственности продолжится — политолог про закон о мобилизации

Политика 11:34   08.01.2024
Игорь Рейтерович
политолог
Перекладывание ответственности продолжится — политолог про закон о мобилизации Фото: facebook Игоря Рейтеровича

По результатам первого дня обсуждения закона о мобилизации в профильном парламентском комитете можно сделать один простой вывод: игра в перекладывание ответственности продолжится. Депутаты валят все на Кабмин, последний морозится, министр обороны просто молчит. И только Главнокомандующий ВСУ продолжает отвечать на неудобные вопросы… Главное, чтобы к нему прислушались…

Автор: Игорь Рейтерович, политолог
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 11:34;

  • Корреспондент Игорь Рейтерович, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По результатам первого дня обсуждения закона о мобилизации в профильном парламентском комитете можно сделать один простой вывод: игра в перекладывание…".