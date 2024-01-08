Перекладання відповідальності продовжиться – політолог про мобілізацію

За результатами першого дня обговорення закону про мобілізацію у профільному парламентському комітеті можна зробити один простий висновок: гра у перекладання відповідальності продовжиться. Депутати валять все на Кабмін, останній морозиться, міністр оборони просто мовчить. І тільки Головнокомандувач ЗСУ й надалі відповідає на незручні питання… Головне, щоб до нього дослухалися…