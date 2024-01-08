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Перекладання відповідальності продовжиться – політолог про мобілізацію

Політика 11:34   08.01.2024
Ігор Рейтерович
політолог
Перекладання відповідальності продовжиться – політолог про мобілізацію

За результатами першого дня обговорення закону про мобілізацію у профільному парламентському комітеті можна зробити один простий висновок: гра у перекладання відповідальності продовжиться. Депутати валять все на Кабмін, останній морозиться, міністр оборони просто мовчить. І тільки Головнокомандувач ЗСУ й надалі відповідає на незручні питання… Головне, щоб до нього дослухалися…

Автор: Ігор Рейтерович, політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 11:34;

  • Кореспондент Ігор Рейтерович, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "За результатами першого дня обговорення закону про мобілізацію у профільному парламентському комітеті можна зробити один простий висновок: гра у перекладання…".