Отставка Залужного – это лишь вопрос времени и обстоятельств — политолог

Может быть, была неудачная репетиция его (Залужного — Ред.) отставки. Как сообщают некоторые источники, ему предлагали что-то другое, он отказался. Но, с очень высокой вероятностью, это не последняя попытка. Возможно, это произойдет, когда найдется «преемник», который согласится заменить Залужного в должности Командующего ВСУ. То есть, отставка Залужного – это лишь вопрос времени и обстоятельств.