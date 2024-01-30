Отставка Залужного – это лишь вопрос времени и обстоятельств — политолог
Может быть, была неудачная репетиция его (Залужного — Ред.) отставки. Как сообщают некоторые источники, ему предлагали что-то другое, он отказался. Но, с очень высокой вероятностью, это не последняя попытка. Возможно, это произойдет, когда найдется «преемник», который согласится заменить Залужного в должности Командующего ВСУ. То есть, отставка Залужного – это лишь вопрос времени и обстоятельств.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Залужный, отставка, фесенко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Отставка Залужного – это лишь вопрос времени и обстоятельств — политолог»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 11:36;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Может быть, была неудачная репетиция его (Залужного — Ред.) отставки. Как сообщают некоторые источники, ему предлагали что-то другое, он отказался.…".