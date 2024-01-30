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Отставка Залужного – это лишь вопрос времени и обстоятельств — политолог

Политика 11:36   30.01.2024
Владимир Фесенко
политолог
Отставка Залужного – это лишь вопрос времени и обстоятельств — политолог

Может быть, была неудачная репетиция его (Залужного — Ред.) отставки. Как сообщают некоторые источники, ему предлагали что-то другое, он отказался. Но, с очень высокой вероятностью, это не последняя попытка. Возможно, это произойдет, когда найдется «преемник», который согласится заменить Залужного в должности Командующего ВСУ. То есть, отставка Залужного – это лишь вопрос времени и обстоятельств.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Может быть, была неудачная репетиция его (Залужного — Ред.) отставки. Как сообщают некоторые источники, ему предлагали что-то другое, он отказался.…".