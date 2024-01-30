Відставка Залужного – це лише питання часу та обставин – політолог

Можливо, була невдала репетиція його відставки. Як повідомляють деякі джерела, йому пропонували “щось інше”, він відмовився. Але, з дуже високою ймовірністю, це не остання така спроба. Можливо, це відбудеться, коли знайдеться “наступник”, який погодиться замінити Залужного на посаді Командувача ЗСУ. Тобто, відставка Залужного – це лише питання часу та обставин.