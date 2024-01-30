Відставка Залужного – це лише питання часу та обставин – політолог
Можливо, була невдала репетиція його відставки. Як повідомляють деякі джерела, йому пропонували “щось інше”, він відмовився. Але, з дуже високою ймовірністю, це не остання така спроба. Можливо, це відбудеться, коли знайдеться “наступник”, який погодиться замінити Залужного на посаді Командувача ЗСУ. Тобто, відставка Залужного – це лише питання часу та обставин.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Залужный, отставка, фесенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 11:36;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можливо, була невдала репетиція його відставки. Як повідомляють деякі джерела, йому пропонували “щось інше”, він відмовився. Але, з дуже високою…".