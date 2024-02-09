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«Не разгоняйте волну» — Береза о российском происхождении Сырского

Политика 11:11   09.02.2024
Борислав Береза
экс-нардеп
«Не разгоняйте волну» — Береза о российском происхождении Сырского

Не разгоняйте волну по российскому происхождению Сырского и о том, как его мать лайкает фоточки с Путиным. Потому что это глупость. У нас не сталинизм, и сын не отвечает за родителей. А еще у нас пол страны имеет родственников в РФ. Родственников, с которыми не общаются после 2014 или 2022 года. Мне кажется, что говорить нужно о его модели управления войсками и об отношении к солдатам, которое, мягко говоря, не самое лучшее.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не разгоняйте волну по российскому происхождению Сырского и о том, как его мать лайкает фоточки с Путиным. Потому что это…".